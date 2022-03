Festival Flamenco Azul Marseille 1er Arrondissement, 7 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Festival Flamenco Azul Marseille 1er Arrondissement

2022-04-07 – 2022-05-01

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

« Identités en Mouvement »



Créer un lien social émotionnel, positif et puissant, à travers l’expérience du « duende » tel que le définissait le poète Federico Garcia Lorca. Flamenco Azul, coproduit par Solea et Arts et Musiques en Provence, est donc un festival à la fois Populaire, Savant et Solidaire pour partager cette culture vibrante et profondément latine au cœur de nos cités méridionales.



Un programme riche et intense articulé autour de trois pôles : La diffusion, la transmission et une dimension sociale d’ouverture et de partage. Dans des lieux de prestige ou dans les rues : spectacles, concerts, conférences, expositions, stages, master-class, animations, flash-mobs, films, performances, tablaos, fiestas…



Et pour cette quatrième édition, qui accueillera le maître absolu et chef de file du flamenco contemporain, ISRAEL GALVAN, nous avons décidé de mettre un accent tout particulier sur le caractère actuel et en perpétuelle évolution de cet art.



Afin que le Grand Public ne le perçoive plus comme une animation touristique de l’Andalousie mais comme un art à portée universelle, et qu’il accède au niveau d’excellence qui est celui d’un Galván, d’un Antonio Lizana ou d’un José Manuel Alvarez. Des maîtres qui réinventent les codes et leur identité quand ils se tournent vers l’avenir en s’appuyant très fort sur des racines profondes.



Les premiers noms de cette 4e édition : Israël GALVAN, Lucia la Piñona, José Manuel ALVAREZ, Antonio LIZANA…



Toute la programmation sur : www.festivalflamenco-azul.com

Le Flamenco dans tous ses états.

https://www.festivalflamenco-azul.com/

