Festival Flamenco Azul Marseille 1er Arrondissement, vendredi 29 mars 2024.

Festival Flamenco Azul Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Flamenco dans tous ses états.

Témoin contemporain de l’évolution du Flamenco aux côtés des artistes au langage innovant dont elle suit le parcours depuis des années, Maria Perez a créé en 2019 le Festival International Flamenco Azul. Un véritable triomphe avec plus de 9 000 spectateurs sur 15 lieux de prestige dans Marseille et ses alentours, et plus de 50 artistes. Un festival à la fois populaire, savant et solidaire.



6e édition qui aura lieu sur 12 communes de notre Région avec plus de 4 500 spectateurs attendus, 50 artistes, 23 dates, 30 activités, et de nombreux partenaires.



Un festival itinérant et en perpétuelle mutation, visant toujours l’excellence avec des têtes d’affiche pour un flamenco brillant, actuel et ouvert et un caractère social à chaque fois plus affirmé.



Le thème de cette année Energies en Méditerranée !



Un thème inspiré par la jeune chorégraphe Olga Magaña avec son projet « A Pulso » dans lequel elle va donner des ateliers de danse à des femmes migrantes ou en détresse sociale. Notre festival sera donc la vitrine de l’héroïsme et de la force vitale de ces femmes exemplaires ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-04-28

Lieux culturels à Marseille, Digne-les-Bains, Aix-en-Provence, …

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Festival Flamenco Azul Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-13 par Ville de Marseille