Festival Flamenco Azul #4: José Sanchez & Ana Perez le Petit duc, 19 avril 2022, Aix-en-Provence.

le Petit duc, le mardi 19 avril à 20:00

20H00 – 20H30 RECITAL DE GUITARE José Sanchez est l’un des rares artistes à mener aujourd’hui deux carrières musicales parallèles, l’une en tant que guitariste de flamenco et l’autre en tant que virtuose du théorbe baroque. Eclectique et atypique, il ne cesse de surprendre son public. Il multiplie les rencontres et explore des fusions étonnantes entre différents univers artistiques, allant de la musique baroque et jusqu’à la musique contemporaine et l’électro, en passant par le jazz, la musique minimaliste et répétitive. Suite à ses études, il commence une carrière qui l’amène à se produire à travers l’Europe et l’Asie. Il écrit la musique et participe notamment au spectacle «Questcequetudeviens ? » d’Aurélien Bory, qui sera nominé au Laurence Olivier Awards. Avec ce projet, il donnera plus de cent-cinquante représentations. Il collabore depuis de nombreuses années avec la danseuse et chorégraphe Stéphanie Fuster, avec des orchestres tel que le Geneva Camerata, l’Orchestre de Chambre de Toulouse et le chef et violoniste Gilles Colliard pour des projets alliant musique classique, baroque et flamenco. Également compositeur, José Sanchez a écrit de la musique pour de nombreux spectacles ensembles et solistes. Ces dernières années, ses œuvres ont été interprétées en France, en Espagne, en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, au Canada et en Chine. Il a composé l’intégralité de plusieurs albums, dont Chala’o en 2005, Sous-entendu en 2010, Strates en collaboration avec le chanteur Niño de Elche en 2014, Flamentropía en 2020 et Partita Flamenca en 2021 20H30 – 21H00 WORK IN PROGRESS «CONCERTO EN 37 ET 1/2» CRÉATION 2023 – ÉTAPE DE TRAVAIL Cie ANA PEREZ Ana Pérez présentera un extrait de son travail en cours, toujours dans la recherche et l’expérimentation, elle se lance cette fois dans l’écriture d’un concerto pour chaussures. Un projet ambitieux entourée d’artistes brillants avec José Sanchez à la guitare.

19 / 6€

♫FLAMENCO♫

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



2022-04-19T20:00:00 2022-04-19T21:00:00