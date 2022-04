Festival Flamenco Azul #4: Antonio Lizana Friche belle de mai, 24 avril 2022, Marseille.

Festival Flamenco Azul #4: Antonio Lizana

Friche belle de mai, le dimanche 24 avril à 18:00

« Una realidad diferente » Puissance, sensibilité́, interaction, transe, improvisation… Natif de San Fernando dans le Sud de l’Espagne, Antonio Lizana est devenu ces dernières années l’une des figures emblématiques du jazz flamenco. Saxophoniste, chanteur, auteur-compositeur, le jeune homme et son groupe viennent de clôturer une tournée internationale de plus de 300 concerts, passant par 30 pays en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique et Asie. Antonio LIZANA, chant et saxophone Daniel GARCIA DIEGO, piano, claviers et chœurs Jesus CAPARROS, basse électrique et chœur Sahan FATHI, batterie El Mawi, danse et chœurs Infos Pratiques • Réservation obligatoire (helloasso.com) • Tarifs : 25€ / 20€ / 12€ • Dans la limite des places disponibles • Organisation dans le respect du protocole sanitaire • Renseignements : [contact@festivalflamencoazul.com](mailto:contact@festivalflamencoazul.com)

De 12 à 25€

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T18:00:00 2022-04-24T20:00:00