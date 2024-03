Festival flamenco Accous, vendredi 26 juillet 2024.

Festival flamenco Accous Pyrénées-Atlantiques

Deux soirées flamenco vous attendent à Accous !

Vendredi soir concert/spectacle de José del Curro, guitare El monty et danse Amaïa La Nina

Buvette et restauration sur place.

Des stages de danse, de chant, de cajon et de guitare sont également proposés le samedi et dimanche (payant et sur inscription). 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 21:00:00

fin : 2024-07-26 23:30:00

Salle des fêtes

Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine festivalflamencoaccous@gmail.com

L’événement Festival flamenco Accous a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn