Béziers Hérault 5 9 EUR Ode à l’émerveillement, « PoETIKa » est un voyage dans l’imaginaire de MamZelle FlamenKa. Ce spectacle allie la danse, le chant ou encore la musique dans l’univers poétique de l’artiste. Succession de poésie, d’arts picturaux et d’Haïkus, ce spectacle solo révèle la beauté qui nous entoure. À partir de 3 ans.

Ode à l'émerveillement, « PoETIKa » est un voyage dans l'imaginaire de MamZelle FlamenKa. Ce spectacle allie la danse, le chant ou encore la musique dans l'univers poétique de l'artiste. Succession de poésie, d'arts picturaux et d'Haïkus, ce spectacle solo révèle la beauté qui nous entoure. À partir de 3 ans. Réservation conseillée.

