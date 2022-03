FESTIVAL FLAMENCO 2022 – ATELIERS – STAGES PROFESSIONNELS DE DANSE FLAMENCO Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

FESTIVAL FLAMENCO 2022 – ATELIERS – STAGES PROFESSIONNELS DE DANSE FLAMENCO Béziers, 20 mars 2022, Béziers. FESTIVAL FLAMENCO 2022 – ATELIERS – STAGES PROFESSIONNELS DE DANSE FLAMENCO Béziers

2022-03-20 – 2022-03-20

Béziers Hérault EUR 25 À l’occasion du Festival Flamenco 2022, la compagnie La Marisma vous propose des ateliers pour découvrir la danse flamenca ou vous perfectionner. De 14h à 16h pour les débutants-initiés Por Alegrias, avec Natalia Verdù

De 16h à 18h, niveau inter-avancé Por Colombianas avec Pedro Verdù Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Payant, sur inscription par téléphone ou mail. À l’occasion du Festival Flamenco 2022, la compagnie La Marisma vous propose des ateliers pour découvrir la danse flamenca ou vous perfectionner. Adultes et enfants à partir de 10 ans. Payant, sur inscription par téléphone ou mail. +33 6 51 83 38 00 À l’occasion du Festival Flamenco 2022, la compagnie La Marisma vous propose des ateliers pour découvrir la danse flamenca ou vous perfectionner. De 14h à 16h pour les débutants-initiés Por Alegrias, avec Natalia Verdù

De 16h à 18h, niveau inter-avancé Por Colombianas avec Pedro Verdù Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Payant, sur inscription par téléphone ou mail. ville de Béziers

Béziers

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

FESTIVAL FLAMENCO 2022 – ATELIERS – STAGES PROFESSIONNELS DE DANSE FLAMENCO Béziers 2022-03-20 was last modified: by FESTIVAL FLAMENCO 2022 – ATELIERS – STAGES PROFESSIONNELS DE DANSE FLAMENCO Béziers Béziers 20 mars 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault