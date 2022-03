FESTIVAL FLAMENCO 2022 – ATELIERS – INITIATION DANSE FLAMENCA Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault À l’occasion du Festival Flamenco 2022, Maïté, professeure de danse, vous propose de vous initier à la danse flamenca.

Inscription obligatoire par téléphone: +33 4 67 36 82 82

Adultes et enfants à partir de 6 ans.

Entrée libre.

