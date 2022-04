Festival Flam’: Prélude, Le bateau îvre Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Gironde

Festival Flam’: Prélude, Le bateau îvre Blaye, 5 août 2022, Blaye. Festival Flam’: Prélude, Le bateau îvre Cloître du couvent des minimes Citadelle de Blaye Blaye

2022-08-05 – 2022-08-05 Cloître du couvent des minimes Citadelle de Blaye

Blaye Gironde Le compositeur nous embarque pour un voyage au long cours évoquant l’imaginaire précieux du 19 siècle français.

Jean Cras, officier de la marine, retranscrit au fil de ses traversées, ses impressions en musique. Le compositeur nous embarque pour un voyage au long cours évoquant l’imaginaire précieux du 19 siècle français.

Jean Cras, officier de la marine, retranscrit au fil de ses traversées, ses impressions en musique. Le compositeur nous embarque pour un voyage au long cours évoquant l’imaginaire précieux du 19 siècle français.

Jean Cras, officier de la marine, retranscrit au fil de ses traversées, ses impressions en musique. ©Le bateau îvre

Cloître du couvent des minimes Citadelle de Blaye Blaye

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Blaye, Gironde Autres Lieu Blaye Adresse Cloître du couvent des minimes Citadelle de Blaye Ville Blaye lieuville Cloître du couvent des minimes Citadelle de Blaye Blaye Departement Gironde

Blaye Blaye Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blaye/

Festival Flam’: Prélude, Le bateau îvre Blaye 2022-08-05 was last modified: by Festival Flam’: Prélude, Le bateau îvre Blaye Blaye 5 août 2022 Blaye Gironde

Blaye Gironde