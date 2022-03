Festival Flam’ Blaye Concert classique Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Blaye Gironde EUR 15 15 Pour sa 10ème édition consécutive, le festival Flam’, sous la direction artistique du quatuor Varèse, organise un concert classique au couvent des Minimes de la citadelle de Blaye avec des musiciens d’exception.

Une soirée très spéciale dans un lieu unique en compagnie d’artistes exceptionnels.

+33 5 57 42 12 09

Dégustation de vins à la fin du concert. Quatuor varèse

