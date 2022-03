Festival Flam’ 2022, Concert de musique classique à Gauriac Gauriac Gauriac Catégories d’évènement: Gauriac

Gauriac Gironde Gauriac Pour sa 10ème édition, le festival Flam’ vous donne rendez-vous du 6 au 15 août pour une série de concerts, réunis par le thème “Dix jours Heureux”. Jeudi 11 août, concert Jeunes Talents à l’église Saint-Pierre de Gauriac. Quatuor Phantasy : hautbois et cordes.

Ilyes Boufadden : hautbois, Vassily Chmykov : violon, Paul Zientara : alto, Hanna Salzenstein : violoncelle

