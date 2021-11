Festival “FISH&FILMS” Granville, 9 décembre 2021, Granville.

Festival “FISH&FILMS” Granville

2021-12-09 – 2021-12-12

Granville Manche Granville

FISH&FILMS

Le festival du court métrage britannique et normand débarque à Granville du 9 au 12 décembre 2021 !

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021

Jeudi 9 décembre 2021, Fish&Films jette l’ancre à l’Agora !

16h30 & 17h30 : Ateliers Mashup Table avec Normandie Images

La “Mashup table” permet de mixer en direct des extraits vidéos, des musiques, des bruitages… et d’expérimenter de manière intuitive et ludique le montage au cinéma !

Gratuit / Durée : 45 minutes / Accessible à partir de 7 ans / Réservation conseillée au 02 33 50 96 06.

19h > 20h : Projection de films très courts suivie d’une rencontre avec plusieurs réalisateurs normands

Six films très courts, normands et britanniques, explorant des genres et des techniques différentes pour notre plus grand plaisir ! À l’issue de cette projection, plusieurs réalisateurs locaux viendront vous en dire plus sur leurs univers.

Gratuit / Durée : 24 minutes de projection / Accessible à partir de 9 ans / Réservation conseillée au 02 33 50 96 06.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021

Vendredi 10 décembre 2021, le festival du court métrage britannique et normand, Fish&Films, fait escale aux Herbiers avant de mettre les voiles à Hissez-Haut et de prendre à l’abordage le Yacht Club.

FISH&FILMS FAIT ESCALE AUX HERBIERS

15h30 > 17h : Projection de courts normands et rencontre autour d’un thé anglais

Gratuit / Durée de la projection : 41 minutes / Accessible à partir de 9 ans / Réservation conseillée au 02 33 90 01 14

HISSEZ-HAUT LES VOILES POUR FISH&FILMS !

17h > 19h : Atelier d’initiation à la linogravure avec Sail_Line

25 € (matériel compris) / Durée : 2h / Réservation obligatoire auprès de la boutique Hissez-Haut : hissezhaut.granville@gmail.com ; 06 74 19 47 32

FISH&FILMS À L’ABORDAGE DU YACHT CLUB !

Dès 19h30 : Les musiciens de la Mafia Normande prennent d’assaut le Yacht Club !

Les musiciens locaux, à la palette swing, inaugurent le festival avec un nouveau set de musiques de films.

Gratuit.

Après ou pendant l’apéro:

Dégustez un FISH&CHIPS dans un food truck présent exceptionnellement sur le port de plaisance pour le dîner.

L’Animascope fait son avant-première :

Sven Laurent s’installera au Yacht club pour une démonstration d’un jouet optique de son invention. L’Animascope revisite les jouets de pré-cinéma qui ont donné naissance à l’animation et la recréation du mouvement sur grand écran. Fabriquées à partir d’objets détournés et parfois surdimensionnées, les machines inventées par Sven Laurent célèbrent la magie du cinéma.

Gratuit

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021

Samedi 11 décembre 2021, le festival du court métrage britannique et normand, Fish&Films, plonge dans la Médiathèque avant d’embarquer le public au Cinéma Le Sélect !

FISH&FILMS PLONGE DANS LA MÉDIATHÈQUE

14h & 15h : Ateliers Mashup Table

La “Mashup table” permet de mixer en direct des extraits vidéos, des musiques, des bruitages… et d’expérimenter de manière intuitive et ludique le montage au cinéma !

Gratuit / Durée : 45 minutes / Accessible à partir de 7 ans / Réservation conseillée au 02 33 50 34 09

16h > 17h : Projection « À l’eau ! »

Une sélection de trois courts métrages qui éclaboussent ! En présence de réalisateurs.

Gratuit / Durée : 1h05 / Accessible à partir de 11-12 ans / Réservation conseillée au 02 33 50 34 09

FISH&FILMS EMBARQUE LE PUBLIC AU CINÉMA LE SÉLECT

20h30 > 22h30 : Projection sélection officielle compétition 2 (Prix du public)

Détendez-vous… Mais n’oubliez pas votre stylo ! L’équipe du festival vous attend à la sortie pour vous demander de voter pour le film de la séance qui vous a le plus plu ! VOTRE prix, offert par la Ville de Granville, sera remis à l’un des huit courts-métrages du programme à l’issue de la séance de clôture du festival.

5€ / Durée : 1h27 / Accessible à partir de 14 ans / Réservation conseillée auprès du Sélect

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021

Dimanche 12 décembre 2021, le festival du court métrage britannique et normand, Fish&Films, met le cap sur le Plat Gousset avant de donner le clap de fin.

FISH&FILMS MET LE CAP SUR LE PLAT GOUSSET

10h > 11h30 : Rencontre « Réaliser son premier film » dans la salle du Plat Gousset

Fish&Films donne la parole aux cinéastes présents. Ils transmettront leurs expériences et répondront aux questions du public.

Gratuit.

CLAP DE FIN DE FISH&FILMS

14h > 16h : Projection compétition 1 suivie de la remise des prix clôturant le festival au Cinéma Le Sélect

Découvrez les six courts-métrages de la séance de compétition 1 qui concourent pour le Prix des lycéens & des étudiants. À l’issue de cette séance de clôture seront remis les deux prix du festival.

Retrouvez le détail des films de la séance ici.

5€ / Durée : 1h29 / Accessible à partir de 14 ans / Réservation conseillée auprès du Sélect

Fish&Films s’affish à l’Agora

Découvrez les affiches des films qui composent le programme du festival du court métrage britannique et normand, Fish&Films, du lundi 6 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022, dans le hall du Centre Social l’Agora de Granville.

Gratuit.

À découvrir durant les horaires d’ouverture de la structure, soit du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30.

+

Exposition d’oeuvres de l’atelier Sail_Line à Hissez-Haut

La galerie-boutique de créateurs, Hissez-Haut, exposera les linogravures de Céline Juin, de l’atelier Sail_Line, du jeudi 9 au dimanche 12 décembre 2021, dans le cadre du festival Fish&Films.

L’exposition est à découvrir gratuitement jeudi 9 décembre 2021, de 11h à 13h et de 14h30 à 18h, vendredi 10 décembre 2021, de 11h à 13h et de 14h30 à 19h, samedi 11 décembre 2021, de 10h30 à 13h et de 14h à 19h, et dimanche 12 décembre 2021, de 14h à 18h30.

+

L’Animascope

L’Animascope revisite les jouets de pré-cinéma qui ont donné naissance à l’animation et la recréation du mouvement sur grand écran. Fabriquées à partir d’objets détournés et parfois surdimensionnées, les machines inventées par Sven Laurent célèbrent la magie du cinéma.

L’Animascope est à visiter samedi 11 décembre 2021, de 10h à 17h, mardi 14 décembre 2021, de 13h à 18h, mercredi 15 décembre 2021, de 10h à 12h et de 13h à 18h, à la Médiathèque de Granville.

Plus d’infos sur le festival sur https://fishandfilms.com/

FISH&FILMS

Le festival du court métrage britannique et normand débarque à Granville du 9 au 12 décembre 2021 !

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021

Jeudi 9 décembre 2021, Fish&Films jette l’ancre à l’Agora !

16h30 & 17h30 : Ateliers Mashup Table avec Normandie…

contact@cinesillages.com +33 6 80 31 67 55 https://fishandfilms.com/

FISH&FILMS

Le festival du court métrage britannique et normand débarque à Granville du 9 au 12 décembre 2021 !

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021

Jeudi 9 décembre 2021, Fish&Films jette l’ancre à l’Agora !

16h30 & 17h30 : Ateliers Mashup Table avec Normandie Images

La “Mashup table” permet de mixer en direct des extraits vidéos, des musiques, des bruitages… et d’expérimenter de manière intuitive et ludique le montage au cinéma !

Gratuit / Durée : 45 minutes / Accessible à partir de 7 ans / Réservation conseillée au 02 33 50 96 06.

19h > 20h : Projection de films très courts suivie d’une rencontre avec plusieurs réalisateurs normands

Six films très courts, normands et britanniques, explorant des genres et des techniques différentes pour notre plus grand plaisir ! À l’issue de cette projection, plusieurs réalisateurs locaux viendront vous en dire plus sur leurs univers.

Gratuit / Durée : 24 minutes de projection / Accessible à partir de 9 ans / Réservation conseillée au 02 33 50 96 06.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021

Vendredi 10 décembre 2021, le festival du court métrage britannique et normand, Fish&Films, fait escale aux Herbiers avant de mettre les voiles à Hissez-Haut et de prendre à l’abordage le Yacht Club.

FISH&FILMS FAIT ESCALE AUX HERBIERS

15h30 > 17h : Projection de courts normands et rencontre autour d’un thé anglais

Gratuit / Durée de la projection : 41 minutes / Accessible à partir de 9 ans / Réservation conseillée au 02 33 90 01 14

HISSEZ-HAUT LES VOILES POUR FISH&FILMS !

17h > 19h : Atelier d’initiation à la linogravure avec Sail_Line

25 € (matériel compris) / Durée : 2h / Réservation obligatoire auprès de la boutique Hissez-Haut : hissezhaut.granville@gmail.com ; 06 74 19 47 32

FISH&FILMS À L’ABORDAGE DU YACHT CLUB !

Dès 19h30 : Les musiciens de la Mafia Normande prennent d’assaut le Yacht Club !

Les musiciens locaux, à la palette swing, inaugurent le festival avec un nouveau set de musiques de films.

Gratuit.

Après ou pendant l’apéro:

Dégustez un FISH&CHIPS dans un food truck présent exceptionnellement sur le port de plaisance pour le dîner.

L’Animascope fait son avant-première :

Sven Laurent s’installera au Yacht club pour une démonstration d’un jouet optique de son invention. L’Animascope revisite les jouets de pré-cinéma qui ont donné naissance à l’animation et la recréation du mouvement sur grand écran. Fabriquées à partir d’objets détournés et parfois surdimensionnées, les machines inventées par Sven Laurent célèbrent la magie du cinéma.

Gratuit

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021

Samedi 11 décembre 2021, le festival du court métrage britannique et normand, Fish&Films, plonge dans la Médiathèque avant d’embarquer le public au Cinéma Le Sélect !

FISH&FILMS PLONGE DANS LA MÉDIATHÈQUE

14h & 15h : Ateliers Mashup Table

La “Mashup table” permet de mixer en direct des extraits vidéos, des musiques, des bruitages… et d’expérimenter de manière intuitive et ludique le montage au cinéma !

Gratuit / Durée : 45 minutes / Accessible à partir de 7 ans / Réservation conseillée au 02 33 50 34 09

16h > 17h : Projection « À l’eau ! »

Une sélection de trois courts métrages qui éclaboussent ! En présence de réalisateurs.

Gratuit / Durée : 1h05 / Accessible à partir de 11-12 ans / Réservation conseillée au 02 33 50 34 09

FISH&FILMS EMBARQUE LE PUBLIC AU CINÉMA LE SÉLECT

20h30 > 22h30 : Projection sélection officielle compétition 2 (Prix du public)

Détendez-vous… Mais n’oubliez pas votre stylo ! L’équipe du festival vous attend à la sortie pour vous demander de voter pour le film de la séance qui vous a le plus plu ! VOTRE prix, offert par la Ville de Granville, sera remis à l’un des huit courts-métrages du programme à l’issue de la séance de clôture du festival.

5€ / Durée : 1h27 / Accessible à partir de 14 ans / Réservation conseillée auprès du Sélect

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021

Dimanche 12 décembre 2021, le festival du court métrage britannique et normand, Fish&Films, met le cap sur le Plat Gousset avant de donner le clap de fin.

FISH&FILMS MET LE CAP SUR LE PLAT GOUSSET

10h > 11h30 : Rencontre « Réaliser son premier film » dans la salle du Plat Gousset

Fish&Films donne la parole aux cinéastes présents. Ils transmettront leurs expériences et répondront aux questions du public.

Gratuit.

CLAP DE FIN DE FISH&FILMS

14h > 16h : Projection compétition 1 suivie de la remise des prix clôturant le festival au Cinéma Le Sélect

Découvrez les six courts-métrages de la séance de compétition 1 qui concourent pour le Prix des lycéens & des étudiants. À l’issue de cette séance de clôture seront remis les deux prix du festival.

Retrouvez le détail des films de la séance ici.

5€ / Durée : 1h29 / Accessible à partir de 14 ans / Réservation conseillée auprès du Sélect

Fish&Films s’affish à l’Agora

Découvrez les affiches des films qui composent le programme du festival du court métrage britannique et normand, Fish&Films, du lundi 6 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022, dans le hall du Centre Social l’Agora de Granville.

Gratuit.

À découvrir durant les horaires d’ouverture de la structure, soit du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30.

+

Exposition d’oeuvres de l’atelier Sail_Line à Hissez-Haut

La galerie-boutique de créateurs, Hissez-Haut, exposera les linogravures de Céline Juin, de l’atelier Sail_Line, du jeudi 9 au dimanche 12 décembre 2021, dans le cadre du festival Fish&Films.

L’exposition est à découvrir gratuitement jeudi 9 décembre 2021, de 11h à 13h et de 14h30 à 18h, vendredi 10 décembre 2021, de 11h à 13h et de 14h30 à 19h, samedi 11 décembre 2021, de 10h30 à 13h et de 14h à 19h, et dimanche 12 décembre 2021, de 14h à 18h30.

+

L’Animascope

L’Animascope revisite les jouets de pré-cinéma qui ont donné naissance à l’animation et la recréation du mouvement sur grand écran. Fabriquées à partir d’objets détournés et parfois surdimensionnées, les machines inventées par Sven Laurent célèbrent la magie du cinéma.

L’Animascope est à visiter samedi 11 décembre 2021, de 10h à 17h, mardi 14 décembre 2021, de 13h à 18h, mercredi 15 décembre 2021, de 10h à 12h et de 13h à 18h, à la Médiathèque de Granville.

Plus d’infos sur le festival sur https://fishandfilms.com/

Granville

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT Granville Terre et Mer