Festival Fisel Rostrenen, 27 août 2021, Rostrenen.

Festival Fisel 2021-08-27 – 2021-08-27

Rostrenen Côtes d’Armor Rostrenen

Du vendredi 27 au samedi 28 août 2021, Festival Fisel à Rostrenen.

Vendredi 27 août 2021:

Ô baves magiques : Installations-Entresorts, promenade contemplative visuel et sonore. Avec David Gervais et Grégoire Chomel, de 19h30 à 22h30, 39 rue Olivier Perrin.

Filomena : Rozenn Talec (chant) et Mathilde Chevrel ( violoncelle), vous présentent des chansons du répertoire de Filomena Cadoret, couturière et poétesse de langue bretonne de Bonen, de 19h30 à 20h30, 20 rue Olivier Perrin.

Olli : Olivier Leroy explore la culture indienne sous toutes ses facettes. L’électro-pop indienne plongera le pays Fisel au cœur de Mumbay.

Trio Huiban/Hejer/Carvou : C’est en trio qu’il sauront vous faire vagabonder l’esprit au son de l’accordéon chromatique de la flute traversière et du chant. Musique populaire de Bretagne sous diverses formes aussi bien à danser qu’à écouter.

De 19h30 à 20h30, 39 rue Olivier Perrin.

Les Zéoles : Amélie Denarié (accordéon diatonique) et Anne Guinot (accordéon chromatique). arpentent les scènes trad/folk françaises et européennes, de 21h00 à 22h00,

39 rue Olivier Perrin.

Baleer Bro : On qualifierait aujourd’hui le « Baleer Bro » de mendiant ou miséreux quémandant la pitance au détour des chemins de Bretagne. Il trouvait hospitalité facilement dans toutes les demeures bretonnes, et chantait quelques récits et chansons glanés durant ces périples contre une place près du feu. Korentin An Davay au chant, Gabriel Faure au Violon, Jean-Luc Thomas à la Flûte » , de 19h30 à 20h30, 48 rue olivier Perrin.

Oudside: Allant du swing manouche au makam turc, le blues ou le rag indien. Florian Baron à l’oud, Youenn Rohaut au violon et Charles Blandin à la guitare, de 21h00 à 22h00, 49 rue olivier Perrin.

Sylvain Lorain : On pourrait bien le qualifier de Jepetto des temps modernes tant il sait insuffler la vie à des matériaux à priori inerte et les métamorphose en mécanisme (presque) vivant. Horaires non communiqués, 39 rue Olivier Perrin.

Padout : Des danseurs de fisel, des lutteurs de gouren, une rugby woman. Tenaces, résistants, solides, chacun tient inlassablement son rôle sans flancher, poussant les limites au delà, se surpassant, jusqu’à épuisement. Avec Julie Chaffort, De19h30 à 22h30, 39 rue Olivier Perrin.

Infos pratiques:

Merci de passer par le point info avant de vous rendre aux concerts car la billetterie s’y trouve (voir carte). Pour faciliter le repérage des lieux, suivez le code couleur.

Il y aura une jauge de 49 personnes maximum par jardin et le port du masque sera obligatoire étant donné les restrictions sanitaires. Les groupes se produiront plusieurs fois donc pas de panique si vous en loupez un. La durée de chaque spectacle est de 25 minutes en moyenne. Le billet n’est pas nominatif à un jardin, vous pouvez changer de jardin quand bon vous semble !

Si un concert est déjà complet, vous avez le choix de patienter pour le passage suivant ou vous diriger vers un autre lieu de spectacle.

Org. La Fiselerie – Rostrenn

https://www.fisel.org/

