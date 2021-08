Rostrenen Salle des fêtes de Rostrenen - Sal ar gouelioù Rostrenn Côtes-d'Armor, Rostrenen Festival Fisel 2021 (Rostrenen) Salle des fêtes de Rostrenen – Sal ar gouelioù Rostrenn Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du vendredi 27 août au dimanche 29 août

VENDREDI | 19h30 – 22h30 CONCERTS EN JARDINS avec Filomena, Olli, Trio Huiban-An Hejer-Carvou, Les Zéoles, Baleer Bro, Oudside. AUTRES ANIMATIONS Ô bave magique – Le jackpot santé Padout Sylvain Lorain Teleleizh SAMEDI 9h30 – 17h00 : STAGES MUZIK HA KAN Kan ha diskan : Pierre-Yves Le Panse & JD Bourdonnay Treujenn-gaol : Etienne Cabaret Biniou bombarde : Elouan Le Sauze 14h00 – 17h00 : STAGES DAÑS (5 €) 14h00 – 17h30 : BALADE FISEL 17h00 – 20h00 : Ô BAVE MAGIQUE 19h30 – 1h30 : CONCERT ET FEST-NOZ avec Bertran Obrée – Gherizon Papilhon, Morice Tad ha Merc’h, Talec / Le Brigant, Sœurs Udo, ‘Ndiaz, Gwenfol, Ampouailh.

Vendredi : 8 € | Samedi : 8 € ; 6 €. Pass sanitaire obligatoire.

Vendredi soir concerts dans les jardins du centre-ville et autres animations et samedi stages, balade, concert et fest-noz ! Salle des fêtes de Rostrenen – Sal ar gouelioù Rostrenn Impasse Vinogen ar feunten, 22110 Rostrenen Rostrenen Lan Oge Côtes-d’Armor

2021-08-27T19:30:00 2021-08-27T22:30:00;2021-08-28T09:30:00 2021-08-28T23:59:00;2021-08-29T00:00:00 2021-08-29T01:30:00

