du vendredi 19 novembre au dimanche 28 novembre à Autre lieu

Fondé en 1999 et basé à Genève, le Festival FILMAR en América Latina soutient le **cinéma indépendant** et les cinéastes d’Amérique latine. En novembre de chaque année, il propose de visionner des œuvres ancrées dans les réalités sociales et politiques du continent à travers de grands classiques et des films nouveaux, dont beaucoup d’avant-premières. C’est aussi une plateforme qui **met en lumière les minorités, dont les cultures autochtones, indigènes et afro-descendantes ainsi que les communautés LGBTIQ+.** Des films militants et engagés, des témoignages, des rétrospectives de personnalités du cinéma, les premières œuvres de talents émergents : la programmation reflète la richesse, la diversité et les mémoires du continent latino-américain autour de sept sections. FILMAR est aussi un **lieu d’échanges** et de rencontres entre les publics genevois et les cinéastes d’Amérique latine qui se déplacent à Genève pour l’occasion. Des tables rondes et des conférences autour de thématiques actuelles y sont notamment organisées en partenariat avec des institutions suisses et des organisations à but non lucratif. Les festivaliers sont également conviés aux fiestas : découverte de gastronomies et de musiques latino-américaines avec les after FILMAR. FILMAR en América Latina s’attache aussi à son **jeune public** : une programmation ciblée est proposée aux cinéphiles en herbe. Avec FILMARcito, les enfants sont invités à découvrir des longs-métrages et des séries de courts-métrages en famille ou dans le cadre parascolaire. En parallèle et durant l’année, FILMAR École présente des projections scolaires adaptées à tous les degrés et à de nombreuses disciplines. Chaque édition est clôturée par une cérémonie de remise du Prix du public et du Prix du Jury des jeunes, décernés aux deux films ressortant des sections en compétition : FOCUS SUD et OPERA PRIMA. _Informations et réservations disponibles sur filmar.ch_

Les tarifs varient selon les événements. Ils vont de 6 à 16 CHF. Détails et réservations seront disponibles sur filmar.ch, dès le 4 novembre.

Le Festival FILMAR en América Latina est le plus important festival consacré au cinéma et aux cultures latino-américains en Suisse. Sa 23e édition se tiendra à Genève du 19 au 28 novembre 2021.

