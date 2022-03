Festival FIL #5 Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Festival FIL #5 Besançon, 15 mars 2022, Besançon. Festival FIL #5 Petit Théâtre de la Bouloie 7, rue Pierre Laplace Besançon

2022-03-15 20:00:00 – 2022-03-19 21:30:00 Petit Théâtre de la Bouloie 7, rue Pierre Laplace

Besançon Doubs 3 EUR Pendant plusieurs jours, il s’agit de mettre en lumière les langues et les cultures du monde à travers spectacles de jeunes groupes français et internationaux conférences / démonstrations sur des pratiques artistiques, des particularités culturelles animées par les metteurs en scène français et internationaux ; débats sur le pays, la culture, la langue ; expositions sur les pays, les cultures, la pluralité du théâtre ; animations festival.lefil@gmail.com https://www.theatre-universitaire-fc.fr/fil Pendant plusieurs jours, il s’agit de mettre en lumière les langues et les cultures du monde à travers spectacles de jeunes groupes français et internationaux conférences / démonstrations sur des pratiques artistiques, des particularités culturelles animées par les metteurs en scène français et internationaux ; débats sur le pays, la culture, la langue ; expositions sur les pays, les cultures, la pluralité du théâtre ; animations Petit Théâtre de la Bouloie 7, rue Pierre Laplace Besançon

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Petit Théâtre de la Bouloie 7, rue Pierre Laplace Ville Besançon lieuville Petit Théâtre de la Bouloie 7, rue Pierre Laplace Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Festival FIL #5 Besançon 2022-03-15 was last modified: by Festival FIL #5 Besançon Besançon 15 mars 2022 Besançon Doubs

Besançon Doubs