Festival Fi’Jazz Figeac, 27 mai 2022, Figeac.

Festival Fi’Jazz Figeac

2022-05-27 – 2022-05-27

Figeac Lot

EUR Au programme le vendredi 27 mai Jazz Manouche avec Café Crème à 18 h00 au Château de Saint-Dau, suivi du concert d’Amaury Faye Trio- (Piano, Contrebasse, Batterie) à 21h15 à l’espace François Mitterrand.

-Café Crème

Groupe de Jazz manouche, le groupe Café Crème propose un jazz festif, décomplexé qui invite au voyage, à la rêverie et à la poésie.

-Amaury Faye Trio

Avec ses deux partenaires, Amaury Faye définit à sa manière ce qui doit être le trio moderne : un lieu de dialogues, un centre d’émotions projetées, une boite à idées thématiques nouvelles.

Le samedi 28 matin concert gratuit du mystère des éléphants suivi à 17h00 du concert d’AMJ trio – (Piano, Contrebasse, Chant) au Viguier du Roy puis le BBS Big Band et ses dix-huit musiciens et chanteuse invite les frères Belmondo à l’espace François Mitterrand à 21h00.

-AMJ Trio

Le trio AMJ réunit, autour de la chanteuse Antonela Lucia, la contrebassiste Mélissa Renard et le pianiste Jérôme Allouche. Ces trois musiciens proposent quelques-unes des plus belles pépites du répertoire jazz et bossa nova.

-BBS Big Band invite Lionel. & Stéphane BELMONDO

Stéphane et Lionel BELMONDO ont tissé des liens étroits avec la grande formation de jazz vendéenne, le Beach Band des Sables (BBS) au fil d’une longue collaboration née avec le projet Jazz Over Time qui fut présenté aux Sables d’Olonne en 2018, à l’occasion des 25 ans de l’orchestre.

Pour terminer un Brunch Musical à 12h00 sous la halle et dans les rues de Figeac, concert gratuit de L’Original Jazzpirinne Quartet.

L’association Envie de Jazz lance la première édition du festival de Jazz de Figeac

En Octobre 2021 une bande de copains passionnés de jazz décide de créer l’association « Envie de Jazz ».

L’idée est de créer un festival sur le territoire de Figeac, ouvert à tous et proposant une large palette de musiques, qui couvrira la période Nouvelle Orléans au Jazz contemporain en passant par le Be Bop, le jazz Rock, le Jazz Manouche, …

+33 5 65 34 06 25

dernière mise à jour : 2022-03-26 par