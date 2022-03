Festival Figuré.e #3 Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Arts visuels** —————- **Collectif Pépite** **En partenariat avec la Médiathèque José Cabanis, la Forêt Électrique, Lieu Commun, IPN,et L’Imagerie** Les productions de designers, d’illustrateurs, d’artistes et artisans graphiques seront mises à l’honneur lors d’un marché de l’auto-édition qui se tiendra les 14 et 15 mai au centre culturel. Une exposition, des ateliers, des jeux et des installations permettront de découvrir différentes techniques et pratiques plastiques. Le festival investit cette année plusieurs lieux du quartier Bonnefoy en proposant un parcours du 9 au 15 mai.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

