Vienne

Festival « Fête vos jeux »

Espace Jeunese, le dimanche 4 juillet à 10:00

### De nombreux stands et animations vous seront proposés, afin de découvrir ou redécouvrir toutes sortes de jeux !

gratuit, tout âge

Avec la MJC Espace Jeunese 6 rue des Tennis, montmorillon Montmorillon Vienne

2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T19:00:00

