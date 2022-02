FESTIVAL – Festival du court-métrage de Clermont Ferrand Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Le **Festival du court métrage de Clermont-Ferrand** est aujourd’hui la plus importante manifestation cinématographique mondiale consacrée au court métrage. Le **Marché du Film Court** de Clermont-Ferrand est un lieu privilégié de recontres les professionnels du court métrage du monde entier. De nombreux temps d’échanges et de discussions sont organisés lors du festival (Euro Connection, Meet and Greet, Sessions B2B…). **Pour qui ?** Tous les professionels du court-métrage du monde entier. **Tarif ?** Accréditation de 35€. Plus d’informations sur le [site du festival.](https://clermont-filmfest.org/marche-du-film-court/a-propos/)

Accréditations à se procurer sur le site internet du festival.

