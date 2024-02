Festival Festi’Mômes Longueau, mardi 9 janvier 2024.

UN TEMPS DÉDIÉ AUX ENFANTS ET À LEURS FAMILLES

Depuis sa création en 2013, le Festi’Mômes cherche à sensibiliser les enfants au spectacle vivant en leur proposant une diversité de spectacles de qualité, à susciter la dimension créative de l’individu et à développer la diffusion des spectacles pour le jeune public. Le Festi’Mômes, c’est des représentations à destination des familles, des crèches et des établissements scolaires de la maternelle au collège avec des spectacles où se croisent toutes les disciplines (théâtre, danse, musique, marionnette), choisies pour leur exigence de qualité, sur le fond et sur la forme, en même temps que pour leur accessibilité à tous les publics.

Un festival qui défend la création artistique et les valeurs humanistes, qui interrogent le spectateur comme un citoyen actif.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09

fin : 2024-03-01

Longueau 80330 Somme Hauts-de-France letraitdunion@amiens-metropole.com

