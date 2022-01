Festival : Festi’mômes 9e édition Longueau, 20 janvier 2022, Longueau.

Festival : Festi’mômes 9e édition Longueau

2022-01-20 – 2022-01-21

Longueau Somme Longueau

4.5 Ce festival dédié aux enfants et aux familles a été créé pour voir et entendre des créations musicales spécialement imaginées pour le jeune public.

# ToiIci et Moilà / Par la Cie La Bicaudale

Jeudi 20 et vendredi 21 JANVIER 2022 à 9H30, 10H30 et 15H30

Cirque et parcours sensoriel | À partir de 18 mois | 35 min

Salle Picasso de Longueau

L’une porte une coquille-cube anguleuse qui laisse échapper des sons. L’autre, porte un cocon-rond moelleux tout à fait silencieux. En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé l’endroit idéal pour s’installer, mais … y a-t-il

de la place pour deux ? Comment faire cohabiter rond et carré ? C’est toute une géométrie du langage qui est à inventer… ToiIci & MoiLà est un spectacle de nouveau cirque qui joue avec les formes, les couleurs et les sons, pour parler aux petits dès 18 mois et à leurs familles, de la différence, du territoire et du partage.

#Là où vont nos pères / Par Florent Hermet

Dimanche 30 JANVIER 2022 à 16H

Lundi 31 JANVIER 2022 à 10H30 et 14H30

BD Concert | À partir de 8 ans | 45 min

Salle St-Exupéry de Glisy

« Là où vont nos pères » nous raconte l’histoire d’un homme qui quitte sa femme et sa fille, s’embarque sur un bateau pour traverser l’océan et rejoindre un eldorado mythique. Il se retrouve dans un pays inconnu où tout est à déchiffrer, apprendre, découvrir. De nouvelles coutumes, une autre langue, des objets, des animaux inconnus…. Cet homme va, au gré des rencontres et des aventures, finir par trouver sa place sur cette nouvelle terre. Florent Hermet s’inspire de cette histoire universelle et de ces images fortes pour créer seul avec sa contrebasse une musique intérieure, douce et puissante, entre écriture et improvisation.

# À la dérive / Par la Cie La Rustine

Jeudi 3 FÉVRIER 2022 à 14H30

Vendredi 4 FÉVRIER 2022 à 10H30 et 14H30

Musique | À partir de 4 ans | 45 min

Salle Picasso de Longueau

Félix n’a jamais vu les vagues. Il ne connaît qu’une mer calme et lisse à l’horizon. Lorsqu’il était petit, son grandpère lui racontait l’histoire du grand cachalot, si grand qu’il entraîne la houle à chaque éclat de rire.

Aujourd’hui, c’est décidé, Félix prend la mer, pour trouver le grand cétacé et percer le mystère des vagues. Un conte en musique teinté de poésie où un abat-jour devient poulpe, un drap image l’océan, une baignoire, chaloupe de fortune. Embarquez avec Félix à travers les mers, à la dérive !

# Gainsbourg for kids / Par Le Mur du songe

Jeudi 10 FÉVRIER 2022 à 14H30

Vendredi 11 FÉVRIER 2022 à 10H30 et 14H30

Musique | À partir de 6 ans | 1h

Salle Picasso de Longueau

À l’image de ce petit garçon nommé Charlie qui se casse la figure à tous les coins de la ville, chanson touchante et pas si désespérée qu’il avait écrite pour le dessin animé Charlie Brown qu’il avait sans doute perçu comme un miroir de lui-même, Serge Gainsbourg avait aussi sa part d’enfance. Et comme beaucoup d’enfants, il avait le goût des mots qui sonnent, et des « Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz !» qui explosent dans les bulles des Comicstrips.

De quoi donner l’envie à la dream-team de fouiller dans le répertoire monumental de Gainsbourg, d’en extraire quelques pépites connues et inconnues, et d’imaginer ce nouveau spectacle destiné aux grands enfants et aux familles.

letraitdunion@amiens-metropole.com +33 3 22 50 34 32

Longueau

