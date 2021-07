Festival Festimôme Parc Jean Moulin, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Aubagne.

Festival Festimôme

du jeudi 22 juillet au dimanche 25 juillet à Parc Jean Moulin

Nous y sommes ! Festimôme a 20 ans !! Nous espérons tous vous y retrouver les 22, 23, 24 et 25 juillet 2021 au Parc Jean Moulin à Aubagne ! Le Festival International du Cirque et des Arts de la Rue revient pour 3 jours et 4 soirs dans un parc arboré au coeur de l’été ! Au programme : une multitude de spectacles, des animations en tout genre, une ribambelle d’ateliers, des concerts le soir, et ces moments de convivialité qui nous ont tant manqués. Le festival reprend son statut habituel pour ses 20 ans et replonge la tête la première dans les nuages du Parc Jean Moulin pour proposer un événement familial et intergénérationnel ! Un aller simple pour l’imaginaire, comme on aime vous l’offrir ! Où ? Parc Jean Moulin, Avenue du 21 Août 1944, Aubagne. Quand ? Soirée d’inauguration du Jeudi 22 juillet gratuite (de 18h à minuit) ! Du vendredi au dimanche, de 10h à minuit tous les jours ! Infos billetterie (sur place) : 6€ / adulte / jour 4€ / enfant / jour 2€ / personne (tarif de groupe + de 10)/ jour Gratuit pour les bébés (moins de 2 ans) ! Pour la planète, pensez covoiturage ou pensez Tramway (arrêt La Tourtelle) pour vous rendre au Parc Jean Moulin (Avenue du 21 août 1944, Aubagne). Merci pour elle ! Le parking Campagne Roux sera à disposition gratuitement jusqu’à minuit ! ATTENTION : le tramway ne circule pas après 20h et pas le dimanche. 2ème ATTENTION : Le Pass Sanitaire sera nécessaire pour les majeurs. Cela correspond soit à une vaccination complète, soit à un test (PCR ou antigénique) négatif de moins de 72h, soit à un test positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. Une tente sera mise en place à l’entrée du festival avec des infirmiers qui réaliseront des tests gratuits (Carte vitale nécessaire) avec résultat rapide. Devenez bénévole pour Festimôme et participez à cette grande et belle aventure : [https://forms.gle/NvZ9QE1MxFxMhuzEA](https://forms.gle/NvZ9QE1MxFxMhuzEA) Programmation: **Jeudi 22 Juillet** 18h00 : Ouverture des portes 18h22 : Inauguration du festival 19h00 : Cie Lady Cocktail/Cie Du Grenier au Jardin – « Pub Show Urbain » [Belgique] 20h00 : DJ Set **Vendredi 23 Juillet** ATELIERS A PARTIR DE 10H 10h30 : Neshikot – « Martine et René » [France] 11h00 : Cie du Petit Monsieur – « Deux Secondes ! » [France] 11h30 : Les Cubiténistes – « Libérez l’eau ! » [France] 14h00 : Mi Santa Cie– « Contigo me voy » [Argentine] 14h30 : Neshikot – « Martine et René » [France] 14h30 : Claudio Mutazzi – « Street Coffee » [Italie] 15h00 : Les Cubiténistes – « Libérez l’eau ! » [France] 15h30 : PasVuPasPris – « Les Moldaves » [France] 16h00 : Neshikot – « Martine et René » [France] 16h00 :Les Cubiténistes – « Libérez l’eau ! » [France] 16h30 : Le Before des Minots avec : Bab et les chats – « Bab et les chats caribous » [France] DJ Set 17h30 : Neshikot – « Martine et René » [France] 17h30 : Les Cubiténistes – « Libérez l’eau ! » [France] 18h15 : Cie du Petit Monsieur – « Deux Secondes ! » [France] 19h00 : I Barlafus – « Start Art » [Italie] 20h00 : DJ Set **Samedi 24 Juillet** ATELIERS A PARTIR DE 10H 10h30 : Neshikot – « Martine et René » [France] 10h30 : Les Cubiténistes – « Libérez l’eau ! » [France] 11h00 : Satchok – « Sisyphus » [France, Pays Bas, Allemagne] 11h30 : Les Cubiténistes – « Libérez l’eau ! » [France] 14h00 : Les Cubiténistes – « Libérez l’eau ! » [France] 14h15 : I Barlafus – « Start Art » [Italie] 14h30 : Neshikot – « Martine et René » [France] 15h30 : PasVuPasPris – « Les Moldaves » [France] 16h00 : Neshikot – « Martine et René » [France] 16h30 : Le Before des Minots avec : Bab et les chats – « Bab et les chats qui rock » [France] 17h15 DJ Set 17h30 : Neshikot – « Martine et René » [France] 18h00 : Satchok – « Sisyphus » [France, Pays Bas, Allemagne] 18h45 : Cie Lady Cocktail/Cie Du Grenier au Jardin – « Pub Show Urbain » [Belgique] 20h00 : Mi Santa Cie– « Contigo me voy » [Argentine] 21h00 : La Guinguette Hot Club – « Fran6ters » [France] **Dimanche 25 Juillet** ATELIERS A PARTIR DE 10H 10h30 : Neshikot – « Martine et René » [France] 11h30 : Satchok – « Sisyphus » [France, Pays Bas, Allemagne] 14h15 : Satchok – « Sisyphus » [France, Pays Bas, Allemagne] 14h30 : Neshikot – « Martine et René » [France] 15h00 : Claudio Mutazzi – « Street Coffee » [Italie] 16h00 : Neshikot – « Martine et René » [France] 16h00 : Mi Santa Cie– « Contigo me voy » [Argentine] 16h30 : Le Before des Minots avec : Bab et les chats – « Bab et l’orchestre des chats » [France] 17h15 DJ Set 17h30 : Neshikot – « Martine et René » [France] 18h15 : Cie Gorgomar – « Mr Mouche » [France] 19h30 : Circo e Dintorni – « The Black Blues Brothers » [Italie/Kenya] Coup de Coeur 20h30 : Clôture du festival en musique avec le Collectif Kalapech

Tarif à la journée: 6€ adulte / 4€ enfant / 2€ personne (tarif de groupe + de 10) / Gratuit pour les bébés (moins de 2 ans)

Parc Jean Moulin Avenue du 21 Août 1944, 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône



