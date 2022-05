FESTIVAL FESTI’COULEURS Toulouse, 24 juin 2022, Toulouse.

FESTIVAL FESTI’COULEURS ANCIEN PARC DES EXPOSITIONS DE TOULOUSE 8 Allée Fernand Jourdant Toulouse

2022-06-24 19:00:00 – 2022-06-24 23:00:00 ANCIEN PARC DES EXPOSITIONS DE TOULOUSE 8 Allée Fernand Jourdant

Toulouse 31400

Depuis maintenant 14 ans, Festi’couleurs est un rendez-vous artistique et festif autour de la mixité. Cette manifestation gratuite est née de l’envie de valoriser la diversité culturelle et la riche mixité sociale en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. C’est pourquoi, l’Association Kirikou Évènements met en valeur l’art et les cultures du monde lors de cet événement

L’objectif du Festi’Couleurs est la promotion de la diversité culturelle par le biais de toutes les formes d’art : chant, danse, humour.

Le festival toulousain accueille l’installation d’un village d’exposants où les participants peuvent tenir des stands marchands et promouvoir leurs produits.

Les bénéfices de l’événement seront entièrement reversés aux actions humanitaires de solidarité internationale menées par l’A.K.E (Envoi d’un bibliobus, de matériel scolaire, matériel informatique, médical et de santé au Congo Brazzaville).

Le vendredi à 21h, retrouvez le spectacle « Un fou noir au pays des blancs », (de plus d’un milliers de représentations à travers le monde) de Monsieur Pie Tshibanda, écrivain congolais, qui conte son exil avec force et humour, lucidité et tendresse. » J’aurai été la voix des sans voix et mon exil aura un sens quelque part « .

Envie d’évasion ? Alors venez vivre un tour du monde des couleurs et des saveurs sur Toulouse avec Festi’Couleurs, le festival de la mixité pour sa 14ème édition sur le thème de la solidarité et de la résilience !

