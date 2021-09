Carolles Carolles Carolles, Manche Festival Festi Ludions Carolles Carolles Catégories d’évènement: Carolles

Manche

Festival Festi Ludions Carolles, 18 septembre 2021, Carolles. Festival Festi Ludions 2021-09-18 – 2021-09-19

Carolles Manche Carolles 7 maisons seront ouvertes sur Carolles pour présenter du patrimoine vivant avec 16 artistes peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, calligraphe Pour enchanter encore plus ce retour du patrimoine artistique, une pièce de théâtre « le monte plat » de Harold Pinter sera jouée le samedi soir et des déambulation poétique seront organisées pour passer d’une maison à l’autre. Ces actions ont pour objectif l’accès pour tous à ce patrimoine contemporain avec : Un atelier d’écriture qui travaillera sur une œuvre de chaque artiste pour se terminer par un hommage aux artistes avec les textes issus de cet atelier qui seront lus par la troupe de théâtre des déambulation devant les artistes et les participants aux ateliers Une artothèque qui sera constituée à partir des œuvres données par les artistes en fin de festival. Cette artothèque permettra à tout à chacun d’avoir chez lui sur une durée de 6 mois une œuvre d’artiste, ce sera une véritable introduction à l’art pour un certain nombre de personnes. Nous profiterons aussi de ce fonds pour mettre à disposition sur des lieux publics quelques œuvres afin d’en augmenter la visibilité. Nous créons avec cette artothèque un patrimoine contemporain au service de la vie culturelle sur Carolles et au-delà. Programme :

Samedi 18 septembre

10h-18h Exposition

Entrée libre, inscription sur place sur le registre des contacts. 11h-13h00 Déambulation

Entrée libre.

Réservation obligatoire, RV au camping près du bar de l’Almarita. 15H30-17H30 Atelier d’écriture

Atelier d’écriture sur les œuvres exposées, adhésion à l’association obligatoire (20 euros).

Réservation obligatoire avant Jeudi 16 septembre 12H, paiement sur place en monnaie. 16h00-18h00 Déambulation

Entrée libre,

Réservation obligatoire, RV au camping près du bar de l’Almarita. 20H30 Théâtre

Le monte Plats de Harold Pinter de la compagnie de l’If de Dinan, spectacle tout public à partir de 12 ans, 8€ tarif plein / 6€ tarif réduit.

Réservation obligatoire, paiement sur place en monnaie. Dimanche 19 septembre

11h-16h30 Exposition

Entrée libre, inscription sur place sur le registre des contacts. 11h-13h00 Déambulation

Entrée libre,

Réservation obligatoire, RV au camping près du bar de l’Almarita. 14h30-16h30 Déambulation

Entrée libre,

Réservation obligatoire, RV au camping près du bar de l’Almarita. 7 maisons seront ouvertes sur Carolles pour présenter du patrimoine vivant avec 16 artistes peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, calligraphe Pour enchanter encore plus ce retour du patrimoine artistique, une pièce de théâtre « le monte… philippe.letellier@itea4.org +33 2 33 58 69 95 https://les-ludions.netlify.app/?fbclid=IwAR3e-kyv87vPx8MLLbE08w0HfOhk98WlLC7exPpZTbw90-OTB0DyB1ljzTk#/programme 7 maisons seront ouvertes sur Carolles pour présenter du patrimoine vivant avec 16 artistes peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, calligraphe Pour enchanter encore plus ce retour du patrimoine artistique, une pièce de théâtre « le monte plat » de Harold Pinter sera jouée le samedi soir et des déambulation poétique seront organisées pour passer d’une maison à l’autre. Ces actions ont pour objectif l’accès pour tous à ce patrimoine contemporain avec : Un atelier d’écriture qui travaillera sur une œuvre de chaque artiste pour se terminer par un hommage aux artistes avec les textes issus de cet atelier qui seront lus par la troupe de théâtre des déambulation devant les artistes et les participants aux ateliers Une artothèque qui sera constituée à partir des œuvres données par les artistes en fin de festival. Cette artothèque permettra à tout à chacun d’avoir chez lui sur une durée de 6 mois une œuvre d’artiste, ce sera une véritable introduction à l’art pour un certain nombre de personnes. Nous profiterons aussi de ce fonds pour mettre à disposition sur des lieux publics quelques œuvres afin d’en augmenter la visibilité. Nous créons avec cette artothèque un patrimoine contemporain au service de la vie culturelle sur Carolles et au-delà. Programme :

Samedi 18 septembre

10h-18h Exposition

Entrée libre, inscription sur place sur le registre des contacts. 11h-13h00 Déambulation

Entrée libre.

Réservation obligatoire, RV au camping près du bar de l’Almarita. 15H30-17H30 Atelier d’écriture

Atelier d’écriture sur les œuvres exposées, adhésion à l’association obligatoire (20 euros).

Réservation obligatoire avant Jeudi 16 septembre 12H, paiement sur place en monnaie. 16h00-18h00 Déambulation

Entrée libre,

Réservation obligatoire, RV au camping près du bar de l’Almarita. 20H30 Théâtre

Le monte Plats de Harold Pinter de la compagnie de l’If de Dinan, spectacle tout public à partir de 12 ans, 8€ tarif plein / 6€ tarif réduit.

Réservation obligatoire, paiement sur place en monnaie. Dimanche 19 septembre

11h-16h30 Exposition

Entrée libre, inscription sur place sur le registre des contacts. 11h-13h00 Déambulation

Entrée libre,

Réservation obligatoire, RV au camping près du bar de l’Almarita. 14h30-16h30 Déambulation

Entrée libre,

Réservation obligatoire, RV au camping près du bar de l’Almarita. dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Carolles, Manche Autres Lieu Carolles Adresse Ville Carolles lieuville 48.74925#-1.55828