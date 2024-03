Festival Fest’Eau Bajamont, samedi 23 mars 2024.

Départ de la Mairie.

Randonnée VTT: 30 ET 50 km

Pédestre: 10 et 15 Km

Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée.

Au lendemain de la journée mondiale de l’eau, la Jeune Chambre Economique d’Agen, organise un festival à destination d’un public familial pour sensibiliser à la gestion de l’eau et plus généralement à la préservation de l’environnement.

Cet événement sera l’occasion pour les familles d’être sensibilisées à la gestion durable de l’eau grâce aux stands, animations et jeux ludiques proposés… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Place de la Mairie

Bajamont 47480 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine agen@jcef.asso.fr

