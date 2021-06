Chauvigné Chauvigné Chauvigné, Ille-et-Vilaine Festival Fermes en Scène – La ferme à Bulles Chauvigné Chauvigné Catégories d’évènement: Chauvigné

Ille-et-Vilaine

Festival Fermes en Scène – La ferme à Bulles Chauvigné, 20 août 2021-20 août 2021, Chauvigné. Festival Fermes en Scène – La ferme à Bulles 2021-08-20 14:30:00 – 2021-08-20

Chauvigné Ille-et-Vilaine Chauvigné Soirée conviviale avec repas-spectacle ! A partir de 14h30 : marché de producteurs, animations et visite de la ferme A partir de 19h : repas puis spectacle « La casquette du dimanche » organisé par la compagnie Patrick Cosnet

Le père Louis, son jeune voisin Robert, la Berthe, la Gisèle qui cause… Patrick Cosnet croque différents personnages qui se retrouvent tous à l’enterrement du Julien qu’est mort. Une série de récits qui racontent sans complaisance la fraternité bien arrosée des paysans. Une chronique de village empreinte de vérité et de drôlerie. Restauration et buvette sur place.

La réservation est vivement conseillée. Il est conseillé de prévoir un vêtement chaud. +33 9 51 11 28 38 https://lachaiserouge-compagniepatrickcosnet.com/fermes-en-scene/ Soirée conviviale avec repas-spectacle ! A partir de 14h30 : marché de producteurs, animations et visite de la ferme A partir de 19h : repas puis spectacle « La casquette du dimanche » organisé par la compagnie Patrick Cosnet

Le père Louis, son jeune voisin Robert, la Berthe, la Gisèle qui cause… Patrick Cosnet croque différents personnages qui se retrouvent tous à l’enterrement du Julien qu’est mort. Une série de récits qui racontent sans complaisance la fraternité bien arrosée des paysans. Une chronique de village empreinte de vérité et de drôlerie. Restauration et buvette sur place.

La réservation est vivement conseillée. Il est conseillé de prévoir un vêtement chaud. dernière mise à jour : 2021-06-17 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

Détails Catégories d’évènement: Chauvigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Chauvigné Adresse Ville Chauvigné lieuville 48.36467#-1.45275