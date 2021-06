Festival Fermes en Scène Argentré-du-Plessis, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Argentré-du-Plessis.

Festival Fermes en Scène 2021-07-24 – 2021-07-24

Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine Argentré-du-Plessis

Les fermes d’Ille-et-Vilaine vous ont concocté des soirées conviviales avec repas-spectacle et + encore. Samedi 24 juillet, à Argentré du Plessis, randonnée pédestre, repas et spectacle à la ferme vous sont proposés de 17h à 23h30. La randonnée est gratuite, et le spectacle est au prix de 12.60 € par personne (tarif réduit pour les jeunes de 12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) et gratuit pour les moins de 12 ans. Le spectacle « D’une seule traite 2 » vous est présenté par la Compagnie Patrick Cosnet, un spectacle qui met en scène avec humour le quotidien de ceux qui font la qualité du lait. Restauration et buvette sur place, la réservation est vivement recommandée, il est conseillé de prévoir un vêtement chaud. Réservation au 06 73 70 70 92 ou 07 51 60 94 79.

+33 6 73 70 70 92

Les fermes d’Ille-et-Vilaine vous ont concocté des soirées conviviales avec repas-spectacle et + encore. Samedi 24 juillet, à Argentré du Plessis, randonnée pédestre, repas et spectacle à la ferme vous sont proposés de 17h à 23h30. La randonnée est gratuite, et le spectacle est au prix de 12.60 € par personne (tarif réduit pour les jeunes de 12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) et gratuit pour les moins de 12 ans. Le spectacle « D’une seule traite 2 » vous est présenté par la Compagnie Patrick Cosnet, un spectacle qui met en scène avec humour le quotidien de ceux qui font la qualité du lait. Restauration et buvette sur place, la réservation est vivement recommandée, il est conseillé de prévoir un vêtement chaud. Réservation au 06 73 70 70 92 ou 07 51 60 94 79.

dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT – VITRE