Festival femmes en campagne – OneMan Show de Laurent Sciamma « Bonhomme » Neuvy-le-Roi, 12 mars 2022, Neuvy-le-Roi.

Festival femmes en campagne – OneMan Show de Laurent Sciamma « Bonhomme » Neuvy-le-Roi

2022-03-12 20:00:00 – 2022-03-12 22:00:00

Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire Neuvy-le-Roi

Et allez, encore un artiste politiquement correct au service de la nouvelle terreur féministe ! Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous couvert d’humour, Laurent Sciamma propose un stand-up dangereusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de rose pour nos garçons. Tout un programme… Bon, ça c’est sûrement ce que diraient les gens de Valeurs Actuelles s’ils s’aventuraient à venir me voir. Et ils auraient complètement raison !

spectacle-neuvy@orange.fr

Lauren Sciamma

