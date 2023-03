[festival Femmes en campagne] Le marché des filles Neuvy-le-Roi Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Le moment idéal pour remplir votre panier au gré des étales vous proposant viande, terrines, légumes, fruits, fromages, miel, safran, farines, savons, bijoux, fleurs…etc… Vous y trouverez aussi une buvette et différents points de restauration.

On vous attend donc nombreux ! Entrée libre. Parc Jeanne d’Arc, entre la salle de spectacle et la Bibliothèque de Neuvy-le-roi. Un rendez-vous incontournable pour découvrir les Produits locaux et savoir-faire des productrices, éleveuses, artistes et artisanes dans un cocon de verdure, et passer un agréable dimanche à la Campagne, dans une ambiance conviviale assurée par les pétillantes Sympa’tifs ! leffetcampagne@gmail.com +33 6 21 02 67 22 https://femmesencampagne.fr/evenements/le-marche-des-filles-3 Festival femmes en campagne

