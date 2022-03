Festival femmes en campagne – Exposition « Portraits de femmes » Semblançay Semblançay Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Festival femmes en campagne – Exposition « Portraits de femmes » Semblançay, 7 mars 2022

2022-03-07 14:30:00 – 2022-03-13 12:30:00

Semblançay Indre-et-Loire Semblançay Cette exposition regroupera 25 artistes Tourangeaux : peintres, sculpteurs et photographes.

