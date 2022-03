Festival femmes en campagne – Démonstration du filage Saint-Paterne-Racan Saint-Paterne-Racan Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Festival femmes en campagne – Démonstration du filage Saint-Paterne-Racan, 11 mars 2022, Saint-Paterne-Racan.

2022-03-11 14:00:00 14:30:00 – 2022-03-12 17:00:00 18:30:00

Artisane lainière à Saint Paterne Racan, je vous propose de découvrir le filage artisanal de la laine au rouet et au fuseau. Tout en réalisant une démonstration, je pourrais vous expliquer les techniques utilisées au moyen âge et à la renaissance pour fournir en fil l'industrie du textile. Vous pourrez ainsi découvrir toutes les étapes de transformation de la fibre, de la toison à l'ouvrage !

juliette.blet32@gmail.com +33 6 05 35 29 48

Juliette Blet

