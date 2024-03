Festival Féministes et positives Montargis, jeudi 14 mars 2024.

Festival Féministes et positives Montargis Loiret

L’association Femmes solidaires du Montargois et l’AltiCiné organisent le festival Féministes et Positives .

L’association Femmes solidaires du Montargois et l’AltiCiné organisent le festival Féministes et Positives . Retrouvez 6 films. 6.66.6 6.6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14

fin : 2024-03-14

6 Rue du Port

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Festival Féministes et positives Montargis a été mis à jour le 2024-03-02 par OT MONTARGIS