Festival féministe et queer Gender is over: Trois nuit par semaine (Grive la braillarde/ Le Rex) Brive-la-Gaillarde, dimanche 31 mars 2024.

17h Trois nuits par semaine , de Florent Gouëlou

Projection (comédie-romance, 1h43, 2022)

Synopsis Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par l’idée d’un projet photo avec elle, il s’immerge dans un univers dont il ignore tout, et découvre Quentin, le jeune homme derrière la drag queen.

Lieu cinéma Le Rex / 3 boulevard du Général Koenig, Brive

Tarifs habituels du cinéma .

Début : 2024-03-31 15:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

3 bd Général Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

