Festival féministe et queer Gender is over: Spectacle enfants (Grive la braillarde/Centre culturel) Brive-la-Gaillarde, dimanche 31 mars 2024.

Festival féministe et queer Gender is over: Spectacle enfants

Festival féministe et queer Gender is over: Spectacle enfants (Grive la braillarde/Centre culturel) Brive-la-Gaillarde Corrèze

15h-16h On Nez des Femmes , par le collecif Le Nez dans le Bocal

Spectacle enfants clown

Henriette et Katarina sont deux clowns qui viennent au monde. Elles apprennent qu’elles sont des femmes. Mais c’est quoi, au juste, être une femme ? Elles doivent devenir de vraies belles femmes et pour cela suivre les instructions de leur marraine la fée et du « Manuel ».

Dans un tourbillon d’énergie, de poils, de paillettes et de courses-poursuites, les deux clowns se démènent pour être prêtes pour le bal. Mais ont-elles vraiment envie de se conformer aux modèles dits féminins imposés par la marraine ?

Lieu Centre culturel / 31 avenue Jean Jaurès, Brive

Prix libre, à partir de 5€

/ Adapté à tous les âges même aux adultes nullipares, d’ailleurs ! / .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 15:00:00

fin : 2024-03-31 16:00:00

31 avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

