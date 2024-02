Festival féministe et queer Gender is over: Café queer (Grive la braillarde) Brive-la-Gaillarde, dimanche 31 mars 2024.

14h-18h Café queer, animé par Emile et Morgann

Cette année, le café queer vous propose un horaire en deux temps :

de 14h à 15h discussion et documentation ouvert à toustes sur Qu’est-ce que être LGBTQIA+ ? Qu’est-ce que ça implique ? Pourquoi faire communauté ? Comment être un.e bon.ne allié.e (parents, famille, ami.e.s) d’ un.e proche ? Qu’est-ce qui est attendu des personnes non-concernées ?

de 15h à 18h le café continue, en discussion libre, en non-mixité (réservé aux personnes LGBTQIA+)

Lieu café Un Brin de Causette / 2 rue Saint Libéral, Brive

Gratuit

/ Si difficulté de garde, enfants bienvenu.e.s ! .

Début : 2024-03-31 14:00:00

fin : 2024-03-31 15:00:00

2 rue Saint Libéral

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

