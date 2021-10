Festival Félix en herbe Saint-Paul-lès-Dax, 20 janvier 2022, Saint-Paul-lès-Dax.

Festival Félix en herbe 2022-01-20 20:30:00 – 2022-01-20 Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax Landes Saint-Paul-lès-Dax

EUR 4 “Une mémoire d’éléphant dans un magasin de porcelaine” de Vincent Delboy, par la Cie Troisième Rue.

C’est la rencontre explosive d’une femme délurée à la mémoire de poisson rouge et d’une femme psychorigide dans la salle d’attente de leur psy. Elles vont se côtoyer, se confronter et nous emporter dans leurs névroses et autres petites folies réjouissantes !

+33 5 58 56 86 86

Cie 3ème rue

