Festival FD2Ô #3, 6 août 2022, .

Festival FD2Ô #3

2022-08-06 – 2022-08-06

16h-18h au Lac d’Artouste

A partir de 19h Lac de Castet à Bielle

Le festival de musique électro Fd2Ô vous propose

de découvrir cet univers musical en pleine nature et

au bord de l’eau !

A plus de 2000 m d’altitude, profitez d’un set

électro avec le Pic du Midi d’Ossau en toile de fond

puis, poursuivez la soirée dans l’écrin de verdure de

l’Espace Naturel du Lac de Castet, où les artistes

musicaux accompagnés de Performers Led et laser

vous feront danser et vous amuser !

Petite restauration sur place

Animation labellisée Eté Ossalois

CCVO

dernière mise à jour : 2022-06-01 par