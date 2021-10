Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier FESTIVAL F*CKG HALLOWEEN Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

2021-10-31 – 2021-10-31

Montpellier Hérault EUR 26 3 Ne manquez pas le Festival de musique “F**cking Halloween” le 31 octobre 2021 ! Un nouveau festival débarque au Zénith de Montpellier pour passer un Halloween d’enfer ! BIG DÉCO / BIG SHOW LIGHT / BIG SOUND SYSTEM / BIG ARTISTS

Line-up :

