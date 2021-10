Verdun Verdun Meuse, Verdun FESTIVAL FAUBOURG DU BLUES Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

FESTIVAL FAUBOURG DU BLUES Verdun, 13 octobre 2021, Verdun. FESTIVAL FAUBOURG DU BLUES 2021-10-13 – 2021-10-17 Salle Jeanne d’Arc 60 Avenue de la 42ème Division

Verdun Meuse EUR Le blues demeure populaire et émotionnel. Musique fondatrice de tous les genres musicaux, elle se particularise par sa capacité à se questionner, à se réinventer au fil des décennies… C’est toutes ces facettes nouvelles que le Festival s’applique à vous faire découvrir. L’édition 2021 sera encore un cru millésimé. Durant une semaine, les projecteurs seront braqués sur les 18 groupes nationaux et internationaux qui se produiront à la fois sur le festival officiel et –nouveauté 2021 – dans les bars participants au festival « Off ». communication@grandverdun.fr +33 3 29 83 44 22 http://faubourgdublues.fr/ © CAGV dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse Salle Jeanne d'Arc 60 Avenue de la 42ème Division Ville Verdun lieuville 49.16365#5.39564