Festival Farôts « 101 Printemps des Farôts Salle Roger Deglin Sausset-les-Pins, vendredi 26 avril 2024.

Venez assister au festival des Farôts !!!

Ouverture du festival Scène Ouverte à la Salle Roger Deglin



Vendredi 26 de 20h30/22h Tour de chauffe, venez partager votre talent ou simplement écouter. réservation 06 27 19 44 48



Samedi 27 de 10h/11h Lire & Lyre, lecture et échanges à la Bibliothèque de Sausset, venez partager vos lectures, écouter ou chanter ouvert aux enfants info 04 42 45 38 79



Samedi 27 de 15h/16h30 Ecrire & dire Atelier d’écriture, plaisir d’écrire, libéré des mots et partage à la salle Roger Deglin

renseignement 06 87 34 19 39



Samedi 27 de 20h30/ 22h: Le spectacle des farôts,

humour et émotions, chansons, contes, sketches et poèmes

06 27 19 44 48



Dimanche 28 de 15h/16h30 Café concert

2 artistes des farôts Louna Carli (chansons) et André Barbieri (musipoèmes) à la salle Roger Deglin, autour d’un thé et friandises 06 27 19 44 48 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 10:30:00

fin : 2024-04-28 22:00:00

Salle Roger Deglin La ferme neuve

Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ddb.cote.bleue@hotmail.fr

