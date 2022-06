FESTIVAL : FAMILY PIKNIK #2 Frontignan Frontignan Catégories d’évènement: Frontignan

Hérault

FESTIVAL : FAMILY PIKNIK #2 Frontignan, 13 août 2022, Frontignan. FESTIVAL : FAMILY PIKNIK #2

Arènes Jean-François-André Avenue du 81e R.I. Frontignan Hérault

2022-08-13 – 2022-08-14 Frontignan

Hérault En plein air, de 11h à minuit, pendant deux jours consécutifs, venez vibrer en famille ou entre amis dans les arènes de Frontignan la Peyrade sur le meilleur des musiques électroniques, dans une ambiance conviviale unique en France. En plein air, de 11h à minuit, pendant deux jours consécutifs, venez vibrer en famille ou entre amis dans les arènes de Frontignan la Peyrade sur le meilleur des musiques électroniques, dans une ambiance conviviale unique en France. Frontignan

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Frontignan, Hérault Autres Lieu Frontignan Adresse Arènes Jean-François-André Avenue du 81e R.I. Frontignan Hérault Ville Frontignan lieuville Frontignan Departement Hérault

Frontignan Frontignan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frontignan/

FESTIVAL : FAMILY PIKNIK #2 Frontignan 2022-08-13 was last modified: by FESTIVAL : FAMILY PIKNIK #2 Frontignan Frontignan 13 août 2022 Arènes Jean-François-André Avenue du 81e R.I. Frontignan Hérault

Frontignan Hérault