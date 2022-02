Festival FAME hors les murs Centre Wallonie-Bruxelles, 16 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 16 février 2022 au dimanche 20 février 2022 :

Le festival international de films sur la musique est de retour du 16 au 20 février 2022 à la Gaîté Lyrique (et au Centre Wallonie Bruxelles, pour une soirée de pré-lancement hors les murs) pour cinq jours de projections, de rencontres et de performances audiovisuelles.

Pour la troisième année, le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris poursuit et développe son partenariat avec le Festival FAME, fondé et dirigé par Benoît Hické et Olivier Forest, dont la 8ème édition se tient du 16 au 20 février.

Explosion du nombre de productions, des budgets, de l’audience, de la couverture médias… À l’heure où le documentaire musical connaît un engouement sans précédent, FAME s’affirme toujours plus comme le rendez-vous incontournable du genre.

Avec de nombreux films en exclusivité, FAME présente un programme largement inédit : une vingtaine de films sur la musique, qui font la part belle aux figures singulières, aux odyssées électroniques, aux cultures souterraines ou extra-occidentales.

Du destin souvent difficile des pionnières du folk et du punk à Amanda Lear, du gabber aux artistes autistes d’Astéréotypie, FAME prend des chemins

de traverse et célèbre des figures singulières, qui ont toutes quelque chose à nous raconter sur notre monde.

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix Paris 75004

