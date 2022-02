festival FAME 2022 La Baleine, 26 février 2022, Marseille.

festival FAME 2022

du samedi 26 février au dimanche 27 février à La Baleine

Reprise du festival FAME 2022 à Marseille Festival international de films sur la musique – 8e édition À l’heure où le documentaire musical connaît un engouement sans précédent, FAME s’affirme toujours plus comme le rendez-vous incontournable du genre ! (édition complète à Paris du 16 au 20 février à La Gaité Lyrique, en partenariat avec AMORE) En présence des programmateurs Benoît Hické et Olivier Forest ——– Samedi 26 et dimanche 27 février ——– Samedi 26 février à 16h15 RUMBA RULES, NOUVELLES GÉNÉALOGIES de David N. Bernatchez et Sammy Baloji (Canada/Belgique/RDC – 2020 – 1h47) Documentaire Rumba Rules nous plonge dans la vie chaotique de Kinshasa, en filmant l’orchestre de Brigade Sarbati, qui fouette la rumba congolaise pour créer une musique mutante, entre tradition et modernité. Un flash énergisant, rempli de vie(s) et d’histoires. S’immisçant dans le quotidien d’un orchestre de rumba à Kinshasa, Rumba Rules invite à une incursion dans les arcanes d’une musique monumentale de l’Afrique moderne. Entre les séances en studio – qui rappellent One+One de Godard sur le travail de studio des Rolling Stones – et les multiples répétitions, dans les coulisses comme sur les planches des concerts, les personnages se révèlent et la force de l’orchestre se déploie. Des musiciennes et musiciens d’hier à celles et ceux d’aujourd’hui, des fans du quartier aux mécènes de la diaspora, cette polyphonie est celle d’une capitale africaine plus vibrante que jamais. La séance sera suivie d’un DJ Set de Secousse sur la terrasse de La Baleine ! *** Samedi 26 février à 21h L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX de Laetitia Møller (France – 2020 – 1h10) Documentaire Rage, poésie, énergie… Sur scène, les jeunes artistes autistes du groupe Astéréotypie n’ont peur de rien et emportent tout sur leur passage. Et crèvent l’écran dans ce formidable documentaire. Le film de Laetitia Møller nous entraîne au cœur du processus créatif de ce groupe atypique. Les 4 Fantastiques, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin habitent la scène et aimantent les regards et la caméra. Mais il ne s’agit pas d’un film sur l’autisme : séances d’écritures, composition, répétitions et bien sûr concerts : c’est uniquement dans le cadre musical qu’ils sont filmés. Avec Christophe L’Huillier, guitariste inspiré et guide attentif de l’aventure, c’est une véritable complicité qui se déploie à travers la musique, au-delà des mots. Chacun y apporte son univers, chacun y libère sa parole. Prix du Jury et Prix de la Critique au Champs-Élysées Film Festival 2021, L’Énergie Positive des Dieux vous boostera plus sûrement qu’une sixième dose Présenté en avant-première ! *** Dimanche 27 février à 16h POLY STYRENE : I AM A CLICHÉ de Paul Sng & Celeste Bell (Royaume-Uni – 2020 – 1h33 – vostfr) Documentaire Avec le soutien du Collectif des Rosas Mi-écossaise, mi-somalienne, Poly Styrene a enflammé la scène punk de 77 avec son groupe X-Ray Spex. Co-réalisé par sa fille, I Am a Cliché revient sur le destin mouvementé de cette figure qui a influencé les Riot Grrrl et la scène afro-punk. Avec son look flamboyant et coloré, Poly revendique ses rondeurs et son identité métisse, dans une Angleterre et une scène musicale so white. Mais la machine s’emballe, trop rapidement peut-être pour Poly. Rattrapée par ses démons, et une santé mentale vacillante, sa carrière et sa vie prennent rapidement un tour tragique. I Am A Cliché plonge dans les nombreuses archives visuelles et sonores, mais aussi les dessins, poèmes, photos de Poly. Kathleen Hanna, Neneh Cherry, Don Letts, Vivienne Westwood… tous et toutes témoignent de l’importance et de la place unique de celle qui reste une icône majeure du mouvement punk, une véritable working class heroin. ——— INFORMATIONS PRATIQUES La Baleine Marseille 59 cours Julien 13006 Marseille +33 4 13 25 17 17 Métro: Notre Dame du Mont Tarifs cinéma: 4,5€ / 6,5€ / 7,5€ / 9,5 € Abonnement : 35€ les 5 places / 65€ les 10 places

♫♫♫

La Baleine 59 cours Julien 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T16:00:00 2022-02-26T23:00:00;2022-02-27T16:00:00 2022-02-27T17:30:00