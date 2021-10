Art-sur-Meurthe Art-sur-Meurthe Art-sur-Meurthe, Meurthe-et-Moselle FESTIVAL FALL IN LOVE Art-sur-Meurthe Art-sur-Meurthe Catégories d’évènement: Art-sur-Meurthe

Meurthe-et-Moselle

FESTIVAL FALL IN LOVE Art-sur-Meurthe, 6 novembre 2021, Art-sur-Meurthe. FESTIVAL FALL IN LOVE 2021-11-06 11:00:00 11:00:00 – 2021-11-07 19:00:00 19:00:00

Art-sur-Meurthe Meurthe-et-Moselle Art-sur-Meurthe 3 EUR Des salons du mariage vous en avez fait, les bains de foules, les distributions de carte de visite très peu pour vous. Vous ce que vous voulez c’est de l’humain, de l’échange, de la convivialité, de l’originalité. Un nouveau festival du mariage à Nancy… Fall in Love Chaque mariage est différent et doit correspondre à 100% à votre personnalité.

Parce qu’on pense qu’il faut cultiver sa différence et assumer vos envies les plus folles ! Que vous ayez envie de vous marier à bicyclette, à dos de chameau, avec un mec croisé hier, une nana ou votre chat, tout nous éclate mais surtout ce qui est un peu fou ! Soyez prêts à rencontrer, tester, participer mais surtout à vous amuser. Vivez l’expérience Fall in Love à Nancy. +33 6 47 20 26 46 https://www.fallinlove.fr/ charlotte beaune dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Art-sur-Meurthe, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Art-sur-Meurthe Adresse Ville Art-sur-Meurthe lieuville 48.65889#6.2619