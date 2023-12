Festival Faits d’hiver, 26e édition Festival Fait d’Hiver Paris, 15 janvier 2024 00:00, Paris.

Faits d’hiver revient du 15 janvier au 9 février 2024 pour plus d’un mois de danse contemporaine ! Au programme, 48 rendez-vous dont 10 créations à découvrir à travers une programmation qui mêle chorégraphes émergents et reconnus, petits lieux et grands lieux de danse. Burlesque, féministe, engagé, inclusif, généreux, Faits d’hiver vous invite à son voyage annuel en corps dans 17 lieux du Grand Paris…. Suivez-le !

> 5 e 6 j n

Tabea Martin – Forever

Théâtre de la Cité internationale

> 6 e 7 j n

Clédat & Petitpierre – Poufs aux sentiments

Le Carreau du Temple

> 1 au 2 a v

Laura Bachman – Ne me touchez pas

Théâtre de la Bastille

> 1 t 2 a v

Julie Nioche – Spirales

Maif Social Club

> 1 a v

Leïla Ka – Maldonne [création]

Malakoff scène nationale

> 1 a v

Sylvain Prunenec – Le fil + 48e parallèle

Le Carreau du Temple

> 2 a v

Bernardo Montet, Maguy Marin, Volmir Cordeiro – Vignette(s)

La Briqueterie CDCN (Vitry-sur-Seine)

> 2 au 2 a v

Silvia Gribaudi – Grand Jeté [création]

Théâtre de la Ville / Les Abbesses

> 2 au 2 a v

Silvia Gribaudi – R. OSA

Théâtre de la Ville / Les Abbesses

> 2 au 2 a v

Mohamed Toukabri – The Power (of) The Fragile

Théâtre de la Bastille

> 2 au 2 a v

Nach – Cellule

Théâtre de la Bastille

> 2 a v

Fabrice Ramalingom – Férocité

MPAA / Saint-Germain

> 2 a v

Tidiani N’diaye – Fila Fila Manani

IVT – International Visual Theatre

> 2 a v

Anne Sophie Lancelin – Le Quatrième pas se fait dans la nuit [création]

Théâtre du Garde-Chasse (Les Lilas)

> 3 t 3 a v

Jean-Christophe Bleton – Ne lâchons rien ! Bêtes de scène #3 [création]

MAC Créteil

> 3 t 3 a v

Jann Gallois – In Situ

MAC Créteil

> 3 a v

Rebecca Journo – Les amours de la pieuvre [création]

Le Colombier (Bagnolet)

́

> t é

Marco Berrettini – El Adaptador [création]

micadanses-Paris

> é

Edmond Russo et Shlomi Tuizer – SubRosa [création]

ECAM-Espace Culturel André Malraux (Le Kremlin-Bicêtre)

> 0 é

Pedro Pauwels – Cygn etc…

micadanses-Paris

> é

Compagnie Mossoux-Bonté – Ophélia-s

Théâtre de Châtillon

> é

Daniel Larrieu – Play 612

Théâtre de Vanves

> é

Pedro Pauwels – Mr. Slapstick [création]

micadanses – Paris

> t é

Harris Gkekas – Blackout Dialogs [création]

Théâtre de la Cité internationale

> é

Mellina Boubetra – Nyst + Intro

Espace 1789 (Saint-Ouen)

> é

Sarah Baltzinger – Vénus Anatomique [création]

micadanses – Paris

Festival Fait d’Hiver 20 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris

