Festival Faits d’hiver, 25e édition Festival Faits d’hiver Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival Faits d’hiver, 25e édition Festival Faits d’hiver, 16 janvier 2023, Paris. Du lundi 16 janvier 2023 au samedi 18 février 2023 :

. payant

Foisonnant, pluriel, audacieux, Faits d’hiver s’affirme comme le festival parisien de la danse contemporaine. Il possède une personnalité très spécifique, forgée par son itinérance, son choix de mêler grands et petits lieux de danse, chorégraphes reconnus et émergents. Pour cette édition anniversaire, 56 représentations et 16 créations vous attendent dans 18 lieux à Paris et en petite couronne ℕ ℝ

▶︎ /

– – –

Théâtre de la Cité internationale

avec le Centre Wallonie Bruxelles ▶︎ /

–

Malakoff scène nationale

▶︎ /

–

L’Avant Seine / Théâtre de

Colombes (hors les murs au Tapis rouge)

▶︎ , /

–

Théâtre de la Ville

▶︎ /

–

Espace 1789

▶︎ /

– – ( ), *

Le Carreau du Temple

▶︎ > /

– ‘ ? *

IVT – International Visual Theatre

▶︎ /

– *

Le Pavillon

avec le Centre Wallonie Bruxelles

▶︎ /

–

Le Regard du Cygne

▶︎ /

– + /

Théâtre de Châtillon

▶︎ /

–

micadanses-Paris ℝ ℝ

▶︎ > /

–

Théâtre de la Ville – Espace Cardin

▶︎ , , /

*

MAIF Social Club

▶︎ /

–

ECAM – Espace Culturel André Malraux

▶︎ /

– *

Théâtre l’Échangeur – Cie Public Chéri

avec le Centre culturel suisse.On Tour

▶︎ /

–

micadanses-Paris

▶︎ > /

– ‘ ‘ ( ) *

micadanses-Paris

▶︎ /

– *

Atelier de Paris / CDCN

▶︎ , /

– – ‘ *

Musée d’Art Moderne de Paris

▶︎ /

– +

Théâtre du Garde-Chasse

▶︎ /

– * + – *

Le Générateur

▶︎ /

– , , *

Théâtre de la Cité internationale

▶︎ /

–

Le Carreau du Temple

▶︎ /

– & *

Le Carreau du Temple

▶︎ / * – – *

Festival Faits d'hiver 15 rue Geoffroy-l'Asnier 75004 Paris Contact : https://www.faitsdhiver.com/ 01 71 60 67 93 info@faitsdhiver.com

design : Birgit Brendgen / photo : Christine Armanger © Salim Santa Lucia

