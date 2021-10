Besançon Besançon Besançon, Doubs Festival Faites Moins de Bruit : 4ème édition Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Festival Faites Moins de Bruit : 4ème édition Besançon, 29 octobre 2021, Besançon. Festival Faites Moins de Bruit : 4ème édition 2021-10-29 – 2021-10-29 FMDB 6 Rue de la Vieille Monnaie

Besançon Doubs FMdB ? FMdB pour Faites Moins d’Bruit et/ou Festival de Musiques débranchées, Besançon. Dans l’inédit des derniers mois, notre quatrième édition prévue en avril 2020 s’est adaptée plusieurs fois déjà, et il semble que cette rentrée soit une belle occasion de renouer avec le public. Toute l’équipe trépigne d’impatience ! Édition #4 : du 29 au 31 octobre 2021

Même recette que les précédentes éditions : des concerts acoustiques, totalement débranchés, une petite jauge pour profiter au mieux de ces conditions particulières, une attention particulière apportée à l’impact environnemental de l’événement (réduction au maximum des déplacements, des déchets, du gaspillage / mobilisation des circuits courts…).

La programmation rassemble cette année, sous l’œil bienveillant de notre chère marraine Ottilie [B] : eXaRKa, Erwan Pinard, Mystically, The Red Velvette’s, Pop’hAArpe, Nicolas Jules, Estelle Meyer, Au Choeur de l’Atelier, Les Dames de Lune, Les Infidèles et Les Faussair’s. • Heure & Date

Vendredi 29 octobre : 18 h 30 > 23 h 30

Samedi 30 octobre : 18 h 30 > 23 h 30

Dimanche 31 octobre : 19 h 00 > 23 h 00 • Tarifs

15 € / 10 €* pour les soirées de vendredi et samedi

25 € / 15 €* pour la soirée du dimanche

25 € / 15 €* forfait vendredi + samedi

* tarif réduit pour les étudiants et demandeurs d’emploi Toutes les infos sont sur notre site : www.faitesmoinsdebruit.com https://sites.google.com/view/festivalfmdb FMdB ? FMdB pour Faites Moins d’Bruit et/ou Festival de Musiques débranchées, Besançon. Dans l’inédit des derniers mois, notre quatrième édition prévue en avril 2020 s’est adaptée plusieurs fois déjà, et il semble que cette rentrée soit une belle occasion de renouer avec le public. Toute l’équipe trépigne d’impatience ! Édition #4 : du 29 au 31 octobre 2021

Même recette que les précédentes éditions : des concerts acoustiques, totalement débranchés, une petite jauge pour profiter au mieux de ces conditions particulières, une attention particulière apportée à l’impact environnemental de l’événement (réduction au maximum des déplacements, des déchets, du gaspillage / mobilisation des circuits courts…).

La programmation rassemble cette année, sous l’œil bienveillant de notre chère marraine Ottilie [B] : eXaRKa, Erwan Pinard, Mystically, The Red Velvette’s, Pop’hAArpe, Nicolas Jules, Estelle Meyer, Au Choeur de l’Atelier, Les Dames de Lune, Les Infidèles et Les Faussair’s. • Heure & Date

Vendredi 29 octobre : 18 h 30 > 23 h 30

Samedi 30 octobre : 18 h 30 > 23 h 30

Dimanche 31 octobre : 19 h 00 > 23 h 00 • Tarifs

15 € / 10 €* pour les soirées de vendredi et samedi

25 € / 15 €* pour la soirée du dimanche

25 € / 15 €* forfait vendredi + samedi

* tarif réduit pour les étudiants et demandeurs d’emploi Toutes les infos sont sur notre site : www.faitesmoinsdebruit.com dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse FMDB 6 Rue de la Vieille Monnaie Ville Besançon lieuville 47.23336#6.02716