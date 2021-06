FESTIVAL FAITES DE L’IMAGE Toulouse, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Toulouse.

FESTIVAL FAITES DE L’IMAGE 2021-07-09 – 2021-07-09 OBSERVATOIRE DE JOLIMONT 1 Avenue Camille Flammarion

Toulouse Haute-Garonne

La Faites de l’image revient vers vous et va vous en mettre plein les mirettes ! 20 ans ! C’est la promesse d’exubérantes retrouvailles avec plus de 40 projets, 3 écrans, et sur deux jours et deux nuits surtout, dans un lieu magique un peu plus près des étoiles… Des proposition variées d’ateliers, d’expositions, d’installations, de performances, de ciné-concerts et d’OVNI audiovisuel sur la thématique proposée cette année : ici et maintenant !

Il faudra jolimonter cette côte pour gagner un écrin de verdure au passé astronomique… Vous avez deviné, c’est au Jardin de l’Observatoire, entre les coupoles séculaires ayant servi à cartographier le ciel et son manège immortel, que nous vous invitons cette fois.

Restauration et buvette sur place.

20 ans ! En vla un anniv qui pète !

RDV les vendredi 9 et samedi 10 juillet 2021 au Jardin de l’Observatoire et Parc de la Colonne à Toulouse.

http://lesvideophages.free.fr/

