Après deux ans d’interruption, Fait Maison revient avec un format vif et festif. Trois soirées pour découvrir la diversité des pratiques amateurs à micadanses : danse contemporaine, danse indienne, danse tsigane et créations. Gratuit et ouvert à tou.te.s ! PROGRAMME SAM 11 JUIN • 19h

▶︎ Angela Sofia STERZER, Klingeltanz

• danse sonore – 20 min •

Angela S. Sterzer nous entraîne dans une déambulation contemporaine inspirée de danse classique indienne manipuri dont elle est spécialiste.

▶︎ Rafael MOLINA, Graham & Co

• danse contemporaine – 40 min •

Comment porter un autre regard sur le Graham et continuer, dans l’esprit de Martha Graham à ouvrir de nouvelles voies pour la danse ?

▶︎ Sophie MÉNISSIER, Tous les paysages qui viennent à nous

• danse tsigane – 40 min •

S’éloigner des lignes formelles de la tradition pour dessiner de nouveaux paysages nourris de la diversité des danses tsiganes, mais pas seulement, d’un monde à l’autre… DIM 12 JUIN • 17h ▶︎ Laurence BERTAGNOL & Jean-Christophe BLETON,

FAILLES Chemins de lumière • création contemporaine – 15 min • De l’uniformité à la désobéisance, cette création est un hymne à la vie dans sa force de liberté, sa propension à inventer des chemins de lumière.

▶︎ Herman DIEPHUIS / ACTS, This Time Tomorrow

• création contemporaine – 50 min •

Herman Diephuis invente, avec cinq jeunes danseuses de l’école de danse contemporaine ACTS des énergies, des imaginaires pour décrire ce que nous venons de traverser en temps de pandémie. LUN 13 JUIN • 19h

▶︎ Collectif ARNA, Tragédie Extended

• répertoire contemporaine – 40 min • Une réécriture de Tragédie, pièce marquante du répertoire contemporain cousue main par la cie Olivier Dubois. Quelques moments saillants de la chorégraphie initiale aboutissent à cette courte forme orchestrée par Sandra Savin, interprète depuis la création en 2012. ▶︎ Christine GÉRARD, SOUVENIRS SOUVENIRS

• création contemporaine – 60 min •

Deux temps mais pas trois mouvements.

Souvenir, au cœur d’une musique, d’un moment, d’un lieu, d’un évènement, se replonger dans cette mémoire de l’enfance, partager avec les autres, ces moments suspendus du temps.

micadanses-Paris 15 rue Geoffroy-l'Asnier 75004 Paris

© Cie Les Orpailleurs

